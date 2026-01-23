Trinity Rodman, figlia di Dennis, è diventata la calciatrice più pagata al mondo

La famiglia Rodman continua a fare la storia dello sport, stavolta non nel basket ma nel calcio. Trinity Rodman, figlia classe 2002 del più celebre Dennis, è infatti calciatrice professionista e milita nelle Washington Spirit, nella National Women’s Soccer League, massimo campionato statunitense. La ragazza, attaccante e star della Nazionale a stelle e strisce, ha segnato 5 gol in 15 partite nell’ultima stagione e l’anno scorso ha vinto una sorta di Supercoppa della NWSL con le Spirit. Successi che le sono valsi un rinnovo triennale con Washington ratificato nelle scorse ore: lo stipendio di Rodman sale ad una media di 1 milione di dollari all’anno, il che la rende la calciatrice più pagata al mondo.

Gli stipendi nel calcio femminile non sono equiparabili a quelli del corrispettivo maschile, ma è indubbio che sia uno sport in crescita anche dal punto di vista mediatico, come testimonia anche il nuovo stipendio di Trinity Rodman.

Nonostante sia figlia del “Verme” Dennis Rodman, Trinity non è particolarmente legata a suo padre, anzi: meno di due anni fa aveva rilasciato un’intervista in cui parlava del difficile rapporto con l’ex Chicago Bulls.