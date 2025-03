Triple, grinta e difesa: bentornata Varese

La miglior prestazione stagionale in LBA porta la firma di Jaylen Hands: 42 punti, e Pallacanestro Varese che supera Scafati 95-82. Ma ridurre tutto ai singoli sarebbe riduttivo. Coach Kastritis ha ragione: la prova della point guard americana è il simbolo di una squadra che ha saputo imporsi con continuità, pur rischiando a metà della quarta frazione quando il +16 si è ridotto fino a -9.

Varese si proietta verso il finale di stagione con nuove certezze. Nessuna critica per la OJM, che nella 24ª giornata offre una prova solida, valorizzando gli sforzi offensivi e limitando gli avversari al 27% dall’arco (8/30).

Nonostante cinque giocatori in doppia cifra (Zanelli 14, Miaschi 12, Anim e Sorokas 11, Pinkins 10), Scafati fatica a trovare le sue principali opzioni offensive, merito di una difesa attenta e di un collettivo sempre più compatto. Hands è inarrestabile (5/7 da due, 9/13 da tre), Librizzi chiude con 16 punti e si conferma un fattore in difesa, sempre sulle linee di passaggio. Sotto canestro, Assui impone il fisico e tiene testa alle ali più strutturate di Scafati, garantendo presenza e solidità nel pitturato mentre Kao disinnesca Cinciarini sui cambi difensivi. Varese merita solo elogi: approccio deciso, nervi saldi nei momenti chiave e il supporto di un pubblico che, come un vero Sesto Uomo, spinge la squadra oltre le difficoltà. A sei giornate dalla fine, il percorso di crescita dovrebbe essere già consolidato, ma per Varese è già iniziato un nuovo mini-campionato. Scafati è alle spalle – accompagnata dalla leggerezza dei due punti e dalla differenza canestri a proprio favore contro una diretta concorrente nella lotta alla salvezza – sarà chiamata a confermarsi di nuovo in casa settimana prossima contro Cremona. Il sistema di coach Kastritis comincia a dare i suoi frutti. Il primo scoglio è passato.