Troppa Joventut per Trento: Tomic e Parra trascinano Badalona al primo successo in EuroCup

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – JOVENTUT BADALONA 56 – 86

(17-14; 14-23; 9-22; 19-24)

Esordio stagionale in EuroCup per l’Aquila Basket Trento, che iniziava la sua avventura europea in casa contro la Joventut Badalona. Alla fine a spuntarla sono gli ospiti, gli spagnoli infatti tengono il pallino del gioco per tutta la partita e poi scappano definitivamente nel terzo periodo con un parziale di 22-9 trovando la prima vittoria nel torneo. Tomic, MVP del match, trascina i suoi e chiude con 13 punti, coadiuvato anche da Parra e Brodziansky (13 punti anche per loro). Niente da fare, invece, per i padroni di casa che nonostante i 12 punti di Caroline soccombono al cospetto degli spagnoli, dimostrando che c’è ancora bisogno di crescere per vincere contro certe squadre in queste competizioni.. Di seguito il resoconto completo del match.

Primi punti del match di marca trentina con Willliams subito a segno con la tripla. Badalona, però, grazie a Parra e Tomic ribalta subito la gara (3-4). Il numero #88 croato è ancora una spina nel fianco per Trento, così gli spagnoli restano avanti. Tocca allora a Saunders e Caroline portare i padroni di casa sul 7-7. Brodzianski e Birgander però fanno ancora male nel pitturato e Badalona arriva anche al +5, mentre Caroline non basta a Trento. Ribas spara anche da tre, ma Bradford con due magie nel finale riesce a ridurre il distacco della Dolomiti Energia, così il primo quarto termina 17-14. Nel secondo periodo Forray con furbizia trova subito il -1, ma gli ospiti con un parziale di 7-0, in cui spiccano Tomic e Ribas, volano poi a +8. Sanders allora blocca l’emorragia per Trento, mentre Flaccadori e compagni riescono a riportarsi anche fino al -5. È ancora la squadra catalana, però, a prendere il largo, grazie ad un nuovo parziale di 5-0, firmato da Brodziansky e Parra che significa +10, nonostante la mancanza di Paul, uscito per infortunio. Caroline e Reynolds provano a ridurre il distacco, ma Busquets prima e poi ancora Brodzianski segnano ancora per la Joventut. Così il primo tempo termina 28-4o.

Al rientro in campo Ribas, Willis e Parra portano immediatamente sul 28-47 gli spagnoli. Caroline blocca il parziale di Badalona con una tripla, ma Willis e Parra rispondono presenti per il +20 ospite. Trento ora è in seria difficolta, Caroline e Reynolds ci provano per tutto il periodo, ma Feliz fa +24 per Badalona, che poi chiude anche il terzo quarto sul 37-62. Nell’ultimo quarto la Joventut non si ferma e Birgander aumenta il vantaggio addirittura a +30. Bradford e Flaccadori sono gli ultimi a mollare e cercano di rendere meno amara la sconfitta, mentre arrivano anche i due punti del giovane Conti. Felix e compagni, però, non tolgono il piede dall’acceleratore e giocano concentrarti fino alla fine, mantenendo l’ampio vantaggio. La gara termina così con il punteggio di 56-86.

TABELLINI

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Bradford 9, Williams 3, Reynolds 8, Conti 2, Forray 2, Flaccadori 6, Saunders 8, Mezzanotte 5, Ladurner 1, Caroline 12;

Coach: Emanuele Molin

JOVENTUT BADALONA: Busquets 5, Paul 2, Ribas 9, Brodziansky 13, Ventura 2, Vives , Feliz 9, Willlis 6, Birgander 12, Parra 13, Maronka 0, Tomic 13;

Coach: Carles Duran