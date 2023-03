Troppi liberi a Giannis, il coach dei Phoenix Suns attacca gli arbitri

Nella notte i Milwuakee Bucks hanno battuto i Phoenix Suns 104-116.

Al termine del match il coach della franchigia dell’Arizona, Monty Williams, ha criticato l’operato degli arbitri. Secondo l’allenatore dei Suns ci sarebbe stata una disparità di giudizio dei contatti, con troppi liberi assegnati in favore di Giannis Antetokounmpo e non abbastanza per Phoenix.

Il greco è andato in lunetta 24 volte, sbagliando ben 10 tiri liberi. I Suns hanno all’attivo solamente 16 tiri a cronometro fermo in totale, di cui soltanto tre per Devin Booker.