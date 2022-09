Ci sono molte storie rispetto a quando Dennis Rodman decise di prendersi una pausa dai Chicago Bulls nel 1998, in The Last Dance di Michael Jordan. La star apparentemente aveva bisogno di un periodo di stop, quindi Rodman decise di voltare le spalle a Michael Jordan e compagni proprio nel bel mezzo delle Finals per fare un veloce viaggio di 48 ore a Las Vegas.

Questo famigerato evento sarà ora raccontato in un film e sembra che i produttori abbiano trovato l’attore perfetto per interpretare Rodman in Vegas. Secondo Justin Kroll di Deadline, Jonathan Majors è stato scelto per assumere il ruolo da protagonista nel film in uscita:

Fonti dicono che Jonathan Majors è in trattativa per interpretare Rodman alias “The Worm” in “48 Hours in Vegas”.

Sebbene un accordo non sia concluso, le fonti affermano che Majors è d’accordo praticamente su tutto e le trattative stanno andando nella giusta direzione.

I fan del mondo Marvel conoscono Majors, che ha debuttato come Kang il Conquistatore nella serie Disney+ Loki. Il 33enne è ora pronto a fare la sua prima apparizione sul grande schermo come Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Riprenderà lo stesso ruolo anche in Avengers: The Kang Dynasty, la cui uscita è prevista per il 2025.

