Turchia dominante sulla Repubblica Ceca con un Sengun da (quasi) tripla doppia

Turchia – Repubblica Ceca

(21-27; 24-10; 27-25; 20-16)

La Turchia continua con il piede giusto a FIBA EuroBasket 2025, imponendosi nettamente sulla Repubblica Ceca con il punteggio di 92-78 in una sfida che ha messo in luce il talento offensivo e la solidità difensiva dei ragazzi di coach Ataman.

La partita: break decisivo nel secondo quarto

Dopo un primo periodo equilibrato (21-27 per i cechi), la Turchia ha cambiato passo nel secondo quarto, dominato 24-10, che ha indirizzato la gara. Da lì in avanti Sengun e compagni hanno controllato il ritmo, mantenendo sempre un vantaggio in doppia cifra fino al 92-78 finale.

Alperen Sengun sfiora la tripla doppia

Il grande protagonista è stato Alperen Sengun, autore di una prestazione quasi perfetta: 23 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, a un passo da una storica tripla doppia in maglia turca. Accanto a lui si è acceso Cedi Osman, letale dall’arco e in penetrazione con 21 punti, mentre Ercan Osmani ha aggiunto sostanza e punti importanti con 16 a referto.

La Repubblica Ceca regge solo un tempo

La Repubblica Ceca ha iniziato bene grazie a un ispirato Martin Peterka, autore di 23 punti, ma col passare dei minuti è stata costretta a cedere di fronte all’intensità turca. In quasi doppia cifra Tomas Kyzlink (9), Ondrej Sehnal (9) e Jan Zidek (9), ma senza un secondo vero leader offensivo la squadra ceca non è riuscita a mantenere il ritmo della Turchia.

Prospettive a EuroBasket 2025

Con questo successo, la Turchia si candida come una delle squadre più interessanti di EuroBasket 2025, grazie alla crescita di Sengun, ormai leader indiscusso, e alla profondità del roster. La Repubblica Ceca, invece, dovrà reagire subito nelle prossime gare se vuole restare in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Turchia: SENGUN 23+12 rimbalzi+9 assist, OSMAN 21, OSMANI 16.

Repubblica Ceca: PETERKA 23, KYZLINK 9, SEHNAL 9, Jan ZIDEK 9.

QUI trovi le stats complete del match.