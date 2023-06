Turchia, finale folle in gara 2 tra Efes e Fenerbahce

Succede di tutto nelle ultime battute di gara 2 della finale scudetto in Turchia tra Fenerbahce ed Efes, finita 90-92.

Vittoria in rimonta e allo scadere per l’Efes, capace di risalire dal -13. A 9″ dalla fine, con i suoi avanti di un punto, Larkin sbaglia incredibilmente la rimessa, Hayes-Davis anticipa e va a schiacciare per il vantaggio dei padroni di casa. Sembra fatta per il 2-0 nella serie che cucirebbe un bel pezzo di scudetto sul petto del Fener, tanto che c’è un accenno di invasione di campo da parte dei tifosi di casa. Gli arbitri così stoppano la gara e questo di fatto risulterà decisivo perché dà il tempo agli avversari per organizzare l’ultimo assalto. Se ne occupa Will Clyburn che si fa tutto il campo in palleggio e insacca una tripla pazzesca, totalmente senza equilibrio, che gela il pubblico di casa e fissa il punteggio finale sul 90-92.

🏀 Nigel Hiyes-Davis’ten öne geçiren smaç

🏀 Will Clyburn’den inanılmaz üçlük 🔥 İnanılmaz son! #BSL pic.twitter.com/aVeXkGk5t4 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 5, 2023

Al termine dell’incontro storie tese fra Ergin Ataman e Dimitris Itoudis. Quest’ultimo, appena la palla entra nel canestro, scaglia via la lavagnetta e poi si rifiuta di stringere la mano al collega che da parte sua lo manda a farsi benedire a distanza.

👀 Will Clyburn’ün son saniye üçlüğünün ardından Dimitris Itoudis’in reaksiyonu! #BSL pic.twitter.com/lQKkFqcLgW — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 5, 2023

Finita qui? Assolutamente no. C’è una caldissima conferenza stampa di Ataman a tenere banco: l’allenatore turco conferma il suo imminente passaggio al Panathinaikos ma preannuncia rivelazioni scottanti su queste ultime settimane.