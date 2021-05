Turnover per l’Eurolega, Flaccadori e Grant danno spettacolo col Bayern

Andrea Trinchieri vuole giocarsi Gara-5 al massimo. Per questo motivo, in vista della trasferta a Milano di martedì, ha fatto grande uso del turnover nel turno di campionato di oggi. Il Bayern Monaco, pur non schierando Zipser, Baldwin, Seeley, Lucic, Gist e Sisko, ha vinto comunque contro il Gottingen, 90-102. A causa delle tante assenze, hanno trovato parecchio spazio i due azzurri Diego Flaccadori e soprattutto Sasha Grant.

Flaccadori ha giocato 25′, segnando 10 punti e distribuendo 11 assist. Grant, che in stagione in Bundesliga solitamente gioca solo 11′ a partita, è stato invece in campo per 28′ realizzando il suo career-high con 21 punti, miglior marcatore ed MVP della partita. L’italiano classe 2002, 19 anni compiuti da poco, ha tirato 3/3 da due punti e 4/6 da tre. Prima di oggi non era mai andato in doppia cifra nel campionato tedesco.

Grant sta segnando 2.4 punti di media in questa stagione di Bundesliga, mentre Flaccadori 7.6.

Foto: Bayern Monaco

