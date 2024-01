Tutta la FRUSTRAZIONE di Gregg Popovich nei 36 secondi di conferenza post sconfitta con Washington

All’allenatore dei San Antonio Spurs, Gregg Popovich, sono bastati 36 secondi per riassumere la prestazione della sua squadra dopo la sconfitta per 118-113 contro i Washington Wizards.

“Siamo sembrati immaturi, sciocchi… È una delusione”, ha commentato Popovich.

Gli Spurs sono stati in vantaggio contro gli Wizards per gran parte della partita e sembravano avviati verso la terza vittoria consecutiva per la prima volta in questa stagione. Invece, sono stati superati per 31-20 nel quarto quarto e hanno subito la settima sconfitta nelle ultime 10 partite.

Popovich è entrato nella sala stampa del Frost Bank Center, dove gli Spurs tengono i colloqui con i media dopo la partita per l’allenatore e alcuni giocatori. Si è seduto al tavolo a circa cinque passi dalla porta e senza aspettare la domanda di un giornalista ha iniziato subito a parlare.

“Beh, questa è quella che io chiamo una sconfitta autoinflitta. Penso che Washington abbia giocato più duramente di noi. Hanno giocato in modo più intelligente. Hanno eseguito meglio. Non avevamo abbastanza persone che stavano giocando bene o in modo intelligente e ci siamo fregati da soli”, ha detto Gregg Popovich dopo la sconfitta contro Washington.

“Quindi, penso che sia una sconfitta dura perché per la prima volta dopo un po’ di tempo siamo sembrati giovani. Siamo sembrati immaturi. Siamo sembrati sciocchi e non abbiamo giocato insieme come abbiamo fatto finora, quindi è una delusione. Ma è così che vanno le cose e si va avanti”, ha detto Popovich prima di rialzarsi e uscire per concludere una conferenza stampa post-partita che non è durata nemmeno 40 secondi.

Spurs postgame This was all of Pop’s postgame presser ⬇️ :37 long When the clip starts he had just sat down and said it was a self-inflected loss. “We looked immature. We looked foolish…” Complete comments below#Spurs #GoSpursGo #PorVida pic.twitter.com/wj6nCQlCDt — Hector Ledesma (@HectorLedesmaTV) January 30, 2024

