Tutta la NBA si chiede che fine abbia fatto Kevin Durant

Kevin Durant al momento è uno degli uomini più chiacchierati d’America e dell’intero mondo sportivo. Non che sia una novità per lui essere sotto i riflettori ma da quando ha chiesto ai Brooklyn Nets di essere scambiato nel mondo NBA non si parla d’altro.

Per tutta risposta KD starebbe ghostando l’intera NBA. Chiaramente subito dopo la notizia della volontà di cambiare aria, dirigenti e avversari hanno iniziato a tempestarlo di chiamate per convincerlo a unirsi alla propria squadra. Una serie di pressioni sopportate mal volentieri da Durant che allora avrebbe deciso di non rispondere a nessuna chiamata o messaggio “di lavoro”.

“KD has gone dark.” @ChrisBHaynes and @VinceGoodwill go behind the scenes of the Nets and Kevin Durant trade talks on the latest Posted Up. Apple: https://t.co/BBPOQr87CC

Spotify: https://t.co/rUId7Nq33s pic.twitter.com/LiiOUXHcJX — Yahoo Sports (@YahooSports) July 6, 2022

A riportarlo Chris Haynes di Yahoo! Sports che a questo punto smentisce anche la timida voce, circolata qualche giorno fa, di un contatto telefonico fra la stella e i suoi ex compagni di Golden State. Durant, al momento, è irreperibile per chiunque non faccia parte delle persone a lui più vicine, vale a dire familiari, amici stretti e forse procuratori.

Gli unici segni di vita di KD arrivano dai social, anche se pure online la sua attività si è ridotta di molto negli ultimi giorni e riguarda solamente il business. Un tweet per celebrare l’esordio in Summer League di Chet Holmgren con un paio di sue signature shoes ai piedi e poi il trailer per il lancio di NYC Point Gods, documentario prodotto da Durant, in uscita a fine mese. Solamente un paio le risposte ad altri tweet, di solito specialità della casa, riguardo l’argomento caldo, scritte il 2 Luglio. Da lì il silenzio sui social (eccezion fatta per i post pubblicitari) e al telefono.