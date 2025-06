Tutta la NCAA fa la corte a Luigi Suigo

Luigi Suigo è ormai sul taccuino di tantissimi scout e diversi college NCAA sono sulle sue tracce.

Le prestazioni del lungo italiano nei vari tornei internazionali hanno attirato l’attenzione di molte università americane. Nella prossima stagione Suigo non potrà ancora andare al college, dovendo terminare il ciclo di studi in Italia, al contrario del compagno Achille Lonati che si trasferirà a St. Bonaventure alla corte di Adrian Wojnarowski.

Sulle tracce del centro azzurro (222 cm di altezza) ci sono alcuni dei college più prestigiosi come Baylor, Duke, Kansas, Louisville e Texas A&M. In lizza c’è anche Purdue, da dove recentemente è uscito Zach Edey. Suigo farà ufficialmente visita all’ateneo dell’Indiana nei prossimi giorni e incontrerà anche lo storico allenatore Matt Painter.