Tutte le scelte del Draft NBA: Procida chiamato con la 36, Spagnolo alla 50

Detto di Paolo Banchero agli Orlando Magic, ci sono altri 2 italiani che sono stati scelti al Draft NBA: Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Il primo è stato quasi chiamato al primo giro perché è arrivato sesto al secondo, mentre il giocatore di proprietà del Real Madrid è stato selezionato con la 50 dai Minnesota Timberwolves.

Il ragazzo canturino inizialmente era stato scelto dai Portland Trail Blazers, ma in pratica giocherà per i Detroit Pistons perché quella pick era già stata “venduta” alla squadra di Motor City nello scambio che ha portato Jerian Grant in Oregon. Questo può essere un bene e un male per Procida: un bene perché, per com’è messa Detroit, potrebbe persino decidere di inserirlo nei 15, un male perché i Pistons di oggi sono probabilmente la peggior squadra dove capitare. Ci sarebbe però una somiglianza con un altro italiano, Gigi Datome, che iniziò la sua carriera a Detroit, prima di trasferirsi e fare discretamente bene a Boston.

Per l’ex giocatore della Vanoli Cremona, Matteo Spagnolo, onestamente ci sono poche chance di rimanere nel roster di Minnie. Molto probabilmente si farà almeno un altro anno tra EuroCup ed EuroLega così da crescere fisicamente e dimostrare tutto il proprio valore in Europa prima di sbarcare in NBA.

Qui tutte le scelte dall’1 alla 58:

1st Round:

1. Magic draft Paolo Banchero (Duke)

2. Thunder draft Chet Holmgren (Gonzaga)

3. Rockets draft Jabari Smith (Auburn)

4. Kings draft Keegan Murray (Iowa)

5. Pistons draft Jaden Ivey (Purdue)



6. Pacers draft Bennedict Mathurin (Arizona)

7. Blazers draft Shaedon Sharpe (Kentucky)

8. Pelicans draft Dyson Daniels (G League Ignite)

9. Spurs draft Jeremy Sochan (Baylor)

10. Wizards draft Johnny Davis (Wisconsin)

11. Knicks draft Ousmane Dieng (New Zealand Breakers) — Traded to OKC

12. Thunder draft Jalen Williams (Santa Clara)

13. Hornets draft Jalen Duren (Memphis) — Traded to DET in 3-team deal

14. Cavaliers draft Ochai Agbaji (Kansas)

15. Hornets draft Mark Williams (Duke)

16. Hawks draft A.J. Griffin (Duke)

17. Rockets draft Tari Eason (LSU)

18. Bulls draft Dalen Terry (Arizona)

19. Timberwolves draft Jake LaRavia (Wake Forest) — Reportedly traded to MEM

20. Spurs draft Malaki Branham (Ohio State)

21. Nuggets draft Christian Braun (Kansas)

22. Grizzlies draft Walker Kessler (Auburn) — Reportedly traded to MIN

23. Sixers draft David Roddy (Colorado State) — Traded to MEM

24. Bucks draft MarJon Beauchamp (G League Ignite)

25. Spurs draft Blake Wesley (Notre Dame)

26. Mavericks draft Wendell Moore Jr. (Duke) — Reportedly traded to MIN

27. Heat draft Nikola Jovic (Mega Mozzart)

28. Warriors draft Patrick Baldwin Jr. (Milwaukee)

29. Grizzlies draft TyTy Washington Jr. (Kentucky) — Reportedly traded to MIN

30. Thunder draft Peyton Watson (UCLA) — Traded to DEN

2nd Round:

31. Pacers draft Andrew Nembhard (Gonzaga)

32. Magic draft Caleb Houstan (Michigan)

33. Raptors draft Christian Koloko (Arizona)

34. Thunder draft Jaylin Williams (Arkansas)

35. Lakers draft Max Christie (Michigan State)

36. Blazers draft Gabriele Procida (Fortitudo Bologna) — Reportedly traded to DET

37. Kings draft Jaden Hardy (G League Ignite) — Traded to DAL

38. Spurs draft Kennedy Chandler (Tennessee) — Traded to MEM

39. Cavaliers draft Khalifa Diop (Gran Canaria)

40. Timberwolves draft Bryce McGowens (Nebraska) — Traded to CHA

41. Pelicans draft EJ Liddell (Ohio State)

42. Knicks draft Trevor Keels (Duke)

43. Clippers draft Moussa Diabate (Michigan)

44. Hawks draft Ryan Rollins (Toldeo) — Reportedly traded to GSW

45. Hornets draft Josh Minott (Memphis)

46. Pistons draft Ismael Kamagate (Paris Basketball) — Reportedly traded to DEN

47. Grizzlies draft Vince Williams Jr. (VCU)

48. Timberwolves draft Kendall Brown (Baylor) — Reportedly traded to IND

49. Cavaliers draft Isaiah Mobley (USC)

50. Timberwolves draft Matteo Spagnolo (Vanoli Cremona)

51. Warriors draft Tyrese Martin (UConn) — Reportedly traded to ATL

52. Pelicans draft Karlo Matković (Mega Mozzart)

53. Celtics draft JD Davison (Alabama)

— Milwaukee (forfeited)

— Miami (forfeited)

54. Wizards draft Yannick Nzosa (Unicaja Malaga)

55. Warriors draft Gui Santos (Minas) — Reportedly traded to MIL

56. Cavaliers draft Luke Travers (Perth)

57. Blazers draft Jabari Walker (Colorado)

58. Pacers draft Hugo Besson (New Zealand Breakers) — Reportedly traded to MIL