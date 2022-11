Tutte le squadre già qualificate alla World Cup 2023

L’Italbasket non è stata l’unica a strappare la qualificazione alla World Cup 2023 con due partite di anticipo, vincendo oggi contro la Georgia. Gli Azzurri sono stati seguiti dalla Spagna nel Gruppo L, complice la vittoria dell’Ucraina sull’Islanda nel pomeriggio.

Sono già 9 le Nazionali europee qualificate alla fase finale del Mondiale: Lettonia e Grecia nel Gruppo I, Germania, Finlandia e Slovenia nel Gruppo J, Francia e Lituania nel Gruppo K e appunto Spagna e Italia nel Gruppo L.

Poi c’è ovviamente il resto del mondo. Nelle qualificazioni asiatiche abbiamo l’Australia (che è appaiata con le squadre dell’Asia dalla FIBA) ancora imbattuta già sicura del Mondiale, così come andranno al torneo anche Libano, Nuova Zelanda, Filippine, Cina e Giappone. Nelle Americhe invece ci sono gli USA, che con 2 sconfitte in 9 gare non hanno ancora la certezza aritmetica della qualificazione nonostante il momentaneo primo posto nel proprio girone. Chi è rimasto finora imbattuto è il Canada, unica squadra delle Americhe già sicuro della World Cup grazie a 10 vittorie in 10 incontri. Così come unica squadra già qualificata al Mondiale tra quelle dell’Africa è finora la Costa d’Avorio.

Le squadre al Mondiale saranno 32: per ora sono già prenotati solo 17 posti. Restano due partite per le europee e qualcuna di più il resto del mondo (visto il fuso orario alcune giocheranno nella notte italiana) per guadagnarsi il torneo più ambito dopo le Olimpiadi.