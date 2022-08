Tutti i dettagli sulla Fan Zone degli Europei a Milano

Un mese a FIBA EuroBasket 2022. Trentuno giorni esatti all’esordio degli Azzurri al Mediolanum Forum di Assago contro l’Estonia, prima sfida per la squadra del CT Gianmarco Pozzecco nel Girone C della 41a edizione della rassegna continentale. Raggruppamento che vedrà in scena anche la Grecia dell’MVP delle NBA Finals 2020-21 Giannis Antetokounmpo, oltre ad altre stelle della Croazia, dell’Ucraina e della Gran Bretagna.

Domani, 3 agosto, l’Italbasket si ritroverà a Pinzolo per il training camp che avvicina all’Europeo, e prima ancora alla doppia amichevole con la Francia (a Bologna il 12 agosto, a Montpellier il 16 agosto), il Torneo ad Amburgo (il 19 agosto contro la Serbia, il 20 contro una fra Germania e Repubblica Ceca), e le due gare di qualificazione a FIBA World Cup 2023 (il 24 agosto contro l’Ucraina, il 27 agosto contro la Georgia).

Intanto a Milano, fervono i preparativi per l’inaugurazione della Fan Zone di EuroBasket 2022. Dal primo settembre l’iconica location di Piazza del Duomo si trasformerà infatti in una enorme arena da oltre 1.300 metri quadri, che accoglierà gli appassionati di basket italiani e provenienti da tutta Europa con una moltitudine di show e intrattenimenti, ovviamente tutti accomunati dal tema della palla a spicchi.

Dal primo all’8 settembre, giornata di chiusura, la Fan Zone organizzata da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro, sarà aperta dalle ore 10.00 alle 20.00, con una fitta scaletta di eventi collaterali in cui si prenderanno la scena di volta in volta tornei, talk, spettacoli di cheerleaders e freestylers, attivazioni degli sponsor, clinic di pallacanestro e tanto altro ancora.

A fare gli onori di casa sarà Gianluca Gazzoli, speaker radiofonico, presentatore TV e Ambassador del Girone italiano di FIBA EuroBasket 2022.

Inoltre, nella Fan Zone sarà allestista un’area dedicata interamente al gaming, con 10 postazioni PlayStation5 per permettere a tutti gli spettatori della Fan Zone di sfidarsi con il titolo NBA2K, con tanti premi in palio ogni giorno. Nelle giornate del 4 e dell’8 settembre l’area eSports sarà palcoscenico delle Finals Scudetto del FIP eBasket Tour, il torneo federale 1v1 e 5v5 che proprio a Milano chiuderà la sua seconda stagione con le gare, per la prima volta in presenza, fra i migliori gamers italiani di NBA2K.

L’inaugurazione della Fan Zone di Piazza del Duomo, alla quale parteciperanno gli Azzurri del CT Pozzecco, è in programma il primo settembre.

Ticketing. Sono disponibili gli ultimi abbonamenti del Follow Your Team, che permette di seguire tutte le gare dell’Italia al Milano Forum. Per tutte le info e acquisto biglietti per le sessioni di gioco del girone di Milano di FIBA Eurobasket 2022: https://bit.ly/3nEJjuQ

Tutte le gare dell’estate Azzurra 2022

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, Unipol Arena, ore 20.30, Amichevole)

Biglietti disponibili a questo link: vivaticket.com/it/ticket/italia-vs-francia

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, ore 20.30, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, ore 18.00, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Ucraina-Italia (Riga – Lettonia, ore 17.30 in Italia, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Georgia (Brescia, ore 20.30, World Cup 2023 Qualifiers)

EuroBasket 2022

Biglietti disponibili su eurobasket.basketball a questo link:

https://bit.ly/3nEJjuQ

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)