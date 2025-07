Tutti i migliori free agent ancora disponibili in NBA

La free agency NBA si è aperta il 30 giugno a mezzanotte, ora italiana, e ha portato con sé decine di firme e qualche trade particolarmente importante, come ad esempio quella che ha portato Kevin Durant agli Houston Rockets. Ad oggi, 13 luglio, sono passate quasi due settimane dall’inizio del mercato: tuttavia sono ancora diversi i free agent senza un contratto, alcuni di loro probabilmente si riveleranno alla fine dei pezzi importanti per le contender della prossima stagione.

Point guard

Il primo nome è ovviamente quello di Damian Lillard, di cui i Milwaukee Bucks si sono liberati a sorpresa nonostante 2 anni di contratto. Il veterano non rientrerà fino almeno ad inizio 2026 a causa della rottura del tendine d’Achille, non è quindi un investimento sicuro, ma rimane una star che potrebbe fare comodo e costare poco: nei giorni scorsi era stato accostato ai Boston Celtics. Dietro di lui c’è Josh Giddey, restricted free agent dei Chicago Bulls alla ricerca di uno stipendio nell’ordine dei 30 milioni a stagione che però finora nessuno gli ha offerto (i Bulls possono comunque pareggiare qualunque offerta).

C’è poi Malcolm Brogdon, un tempo Sesto Uomo dell’Anno, che dopo una stagione da 12.7 punti di media a Washington (disputando però solo 24 partite) cerca un contratto altrove. Infine due delle migliori point guard del XIX secolo sono ancora libere: Russell Westbrook e Chris Paul. Quest’ultimo ha dichiarato che “al massimo” giocherà un altro anno e sembrerebbe aver rifiutato l’offerta degli Charlotte Hornets, che sarebbero stati un romantico ritorno per CP3.

Guardie

Tra le guardie ci sono i nomi di Cam Thomas (restricted free agent dei Nets dopo i 24.0 punti di media dell’ultima stagione), Quentin Grimes e Malik Beasley. Gli ultimi due meritano un approfondimento. Grimes, che a stagione in corso è passato ai Philadelphia 76ers, è restricted free agent e vorrebbe un contratto da circa 25 milioni di dollari a stagione. Beasley aveva avviato le trattative per rimanere ai Detroit Pistons prima di essere coinvolto in uno scandalo legato alle scommesse che potrebbe addirittura estrometterlo per sempre dalla NBA.

Infine altri nomi interessanti possono essere quelli di De’Anthony Melton, Alec Burks, Gary Payton II e Seth Curry.

Ali

Jonathan Kuminga guida la categoria, dopo una stagione deludente ai Golden State Warriors che non gli hanno proposto il rinnovo. Il giocatore è comunque RFA e gli Warriors possono pareggiare qualsiasi offerta: in ogni caso, finora non ce ne sono state. Lo scenario più probabile è che Kuminga rinnovi per poi essere ceduto a stagione in corso per la migliore offerta. Dietro di lui non c’è molto altro tra le ali: Keion Brooks Jr e Chris Boucher sono entrambi free agent senza restrizioni per chi ha bisogno di un po’ di presenza sotto canestro, Bol Bol un nome sempre affascinante per completare il roster.

Centri

Al Horford è il grande nome, probabilmente secondo solo a Lillard in questa lista. Arriva da una stagione positiva a Boston ma ha 39 anni e potrebbe anche decidersi di ritirarsi: una squadra che è stata accostata a lui sono i Golden State Warriors.

DeAndre Jordan è free agent dopo aver fatto da vice-Jokic per qualche anno, mentre Thomas Bryant aspetta forse la chiamata dei Pacers orfani di Myles Turner. Day’Ron Sharpe e veterani come Bismack Biyombo, Alex Len e Tristan Thompson completano la lista.