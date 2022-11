Tutti i record battuti da Luka Doncic questa notte

Luka Doncic nella notte ha giocato probabilmente la miglior partita stagionale, trascinando i suoi Dallas Mavericks al successo 116-113 sui Golden State Warriors. Lo sloveno ha chiuso con una tripla-doppia da 41 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, a cui ha aggiunto anche 4 recuperi.

Si tratta del secondo giocatore della storia NBA (ultime 25 stagioni, da quando viene calcolata la statistica) per numero di triple-doppie da 40 punti in una singola stagione prima dei 25 anni. È infatti la terza per Doncic quest’anno, mentre Oscar Robertson arrivò a 4 per due volte. Se continuerà a questo ritmo, comunque, la stella dei Mavs eclisserà anche il primato di Robertson.

Doncic è inoltre solo il sesto giocatore della storia a realizzare 5 triple-doppie da almeno 40 punti in carriera, dopo il solito Robertson (22 volte), James Harden (16), Russell Westbrook (13), Wilt Chamberlain (7) e LeBron James (6).

Infine in 15 partite in carriera contro Steph Curry, tra RS e Playoff, Doncic ha segnato finora 32.o punti di media. Nessuno ha uno score migliore contro il 4 volte campione NBA.