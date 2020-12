Tutti i record stabiliti da Clippers e Lakers nel derby dell’Opening Night

Riparte la NBA e torna ovviamente anche la miriade di statistiche che vengono generate ad ogni partita disputata. Stavolta il focus è sul big match dell’Opening Night, il derby di Los Angeles tra Clippers e Lakers, vinto dai primi con le ottime prove di Paul George e Kawhi Leonard.

I Lakers hanno concesso 39 punti ai Clippers nel solo primo quarto, un numero molto alto che fa ancora più impressione se si pensa che in tutta la passata stagione i giallo-viola non ne avevano mai subiti così tanti in un primo quarto. I Lakers sono anche la terza squadra campione in carica negli ultimi dieci anni a perdere la prima partita stagionale, dopo i Dallas Mavericks del 2011-12 e i Golden State Warriors del 2017-18. LeBron James ha giocato solo 28′, producendo 22 punti, 5 rimbalzi e 5 assist: è l’Opening Night in cui ha avuto meno minuti in tutta la carriera e la prima volta dal 2014 che non inizia la stagione con una doppia-doppia.

Infine George e Leonard, rispettivamente 33 e 26 punti segnati, sono solo la terza coppia di compagni della storia dei Clippers a segnare almeno 25 punti a testa alla prima gara stagionale. Prima di loro ci erano riusciti solo Bob McAdoo ed Ernie DiGregorio nel 1974 e Chris Paul e Blake Griffin nel 2016.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.