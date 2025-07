Tutto come previsto: Deandre Ayton firmerà con i Los Angeles Lakers

Deandre Ayton ai Los Angeles Lakers sembrava un trasferimento scontato dopo il buyout del giocatore con i Portland Trail Blazers. Così è stato: il centro, prima scelta assoluta al Draft NBA 2018, firmerà proprio con i giallo-viola ora che è uscito dai waivers diventando unrestricted free agent. Ayton percepirà uno stipendio di 34 milioni di dollari tra ciò che riceverà da Portland e il salario aggiuntivo con i Lakers: poco meno di quanto avrebbe avuto rimanendo ai Blazers, ovvero 35.6 milioni di dollari.

Facendo un rapido calcolo, visto che nel buyout Ayton ha rinunciato a 10 milioni di dollari, significa che nella prossima stagione i Lakers lo pagheranno poco più di 9 milioni di dollari. Nella scorsa RS, il giocatore bahamense ha mantenuto 14.4 punti e 10.2 rimbalzi di media disputando 40 partite. Finora Ayton, 26 anni, non ha rispettato le attese che c’erano su di lui quando i Phoenix Suns spesero la loro prima chiamata assoluta nel 2018, nonostante le Finals raggiunte nel 2021.

I Lakers però non potevano trovare di meglio sul mercato, dopo che Brook Lopez ha deciso di firmare per i rivali dei Clippers e Walker Kessler è stato blindato dagli Utah Jazz. Con qualche mese di ritardo dopo la trade chiusa e poi annullata per Mark Williams con gli Hornets, Los Angeles ha il suo centro titolare.

BREAKING: Deandre Ayton has agreed to sign with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Between Portland and L.A., Ayton will earn $34 million next season. Agents Nima Namakian of Innovate Sports and Bill Duffy of WME Sports reached the deal with Lakers president Rob Pelinka. pic.twitter.com/FUeNAkN19K

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025