Tutto facile per l’Italbasket nell’amichevole con la Tunisia

ITALIA 82 – TUNISIA 56

(21-9, 24-12, 13-11, 24-24)

Vittoria in scioltezza per l‘Italbasket nella prima amichevole dell’estate contro la Tunisia. Gli Azzurri aprono al meglio la VTG Supercup di Amburgo mettendo alle corde fin dall’inizio la nazionale nordafricana.

Match in discesa fin dalle prime battute con Tonut a vestire subito i panni del leader offensivo. Con i suoi 9 punti nel primo periodo la guardia di Venezia è protagonista del parziale di 21-9 che sembra subito indirizzare l’incontro. Bene anche Polonara che, insieme a Mannion, piazza il break decisivo nel secondo quarto, mettendo in ghiaccio la sfida con 20 minuti di anticipo (45-21 all’intervallo).

Nel secondo tempo spazio agli esperimenti per Sacchetti, alla ricerca di un assetto convincente per una Nazionale che dovrà rinunciare ai leader storici come Belinelli, Datome e (probabilmente) Gallinari, per la rabbia del presidente Petrucci.

Unica nota stonata per la regia tedesca e i problemi tecnici che impediscono di vedere il primo tempo.

TABELLINI

Italia: Spissu, Tonut 14, Melli 8, Spagnolo 2, Polonara 15, Mannion 11, Candi 11, Gaspardo n.e., Bortolani 6, Ruzzier 6, Caruso 4, Vitali n.e., Diouf 1, Zanotti n.e., Akele 4. Coach: Sacchetti.

Tunisia: Haddad 2, Marmaoui 18, Hadlane, Ben Taher 4, Mejri 7, Gannouni n.e., El Mabrouk, Bouallegue 2, Jaouadi, Chihi 8, Addami 6, Kacem n.e., Slimane, Ochi. Coach: Bauermann.

BOXSCORE COMPLETO