Tutto facile per Treviso sul campo della neopromossa Tortona

DERTHONA BASKET 77-92 NUTRIBULLET TREVISO BASKET

Dopo le ottime prove nel QR di Basketball Champions League e in Supercoppa, la NutriBullet Treviso Basket scende finalmente in campo per la prima di campionato al PalaFerraris di Casale Monferrato contro il Derthona Basket dell’ex di giornata Luca Severini. Coach Ramondino schiera per l’esordio in Serie A della sua Tortona Wright, Filloy, Macura, Daum e Cain. Per quanto riguarda TVB, invece, lo starting five è composto da: Russell, Bortolani, Dimsa, Akele e Jones.

Aprono il match un botta e risposta tra Chris Wright (due canestri per lui) e Bortolani con una super tripla delle sue (4-3). Un giro in lunetta di Macura e un tap in di Cain permettono a Tortona di allungare, finché Dimsa con 5 punti di fila non porta TVB in vantaggio, 6-8. A un and one di Cain e i liberi di Filloy per l’antisportivo di Dimsa, segue un’altra tripla dello stesso lituano (10-11). Una tripla di Russell in contropiede fa esplodere la panchina di Treviso, ma Daum riporta i suoi a -2 (12-14). Chiudono il quarto il terzo canestro dai 6.75 di Dimsa e una tripla dell’ex Severini per il 15-17.

Mascolo firma il nuovo vantaggio Tortona con un 4-0 di parziale in avvio di secondo quarto (19-17). Ci pensano Sokolowski, Chillo e Sims a riportare la formazione ospite avanti, con i canestri del 19-24, ma Cain con due liberi tiene il team piemontese in partita. Dopo un tap in di Sims, si riaccende Tortona con Cannon e un infiammato Mascolo in questo secondo parziale (27-26). Verso metà quarto DeWayne Russell si prende sulle spalle i suoi e firma una penetrazione delle sue, i liberi dell’antisportivo fischiato a Severini e un canestro e fallo per il 27-33. A due giri in lunetta di Wright, segue un recupero con schiacciata di Sokolowski e due liberi di Jones per il 31-36. Lo stesso Jones dopo una rubata realizza il massimo vantaggio Treviso con la schiacciata del 31-38. Dopo i liberi di Cain, le squadre vanno negli spogliatoi sul 35-40 grazie al super alley-oop di un grande Russell in questo secondo parziale per Jones e un altro canestro di Mascolo.

A inizio terzo quarto, Filloy alza la parabola e converte il canestro del 37-40, seguito dai primi due punti di Daum dalla media per riavvicinare Tortona a -1 (39-40). Sokolowski segna dalla distanza e subisce fallo, ma Daum realizza nuovamente per il 41-43. Russell con una penetrazione contro Cain e dei liberi e Bortolani da 3 spezzano il ritmo del team di casa (41-50). Dimsa è ancora caldissimo e segna l’ennesima tripla in catch and shoot, mentre Wright in uscita dal time out interrompe la striscia positiva di Treviso (44-53). A Sokolowski che serve splendidamente Jones, risponde Cain con il canestro del 46-55. Ancora una volta Tomas Dimsa punisce dall’arco, ma Cain schiaccia il 48-61. Dopo un bel gioco a 2 tra Jones e Akele che schiaccia e subisce fallo, Mascolo prova a riavvicinare i suoi (50-63). Altro parziale di TVB con la settima tripla e l’appoggio di uno straordinario Dimsa oggi e il canestro di un ottimo Russell per il +20 (50-70). Il quarto si chiude 53-70 grazie ai liberi di Mascolo e Wright, per l’antisportivo a Sokolowski.

Nell’avvio di ultimo quarto le mani sono un po’ fredde. Sokolowski realizza 5 punti consecutivi per il +22 (53-75), ma Daum con 7 punti consecutivi e un giro in lunetta di mascolo riavvicinano Tortona 61-75. Anche Chillo si iscrive alla lista dei canestri da 3 punti e dopo un jumper di Mascolo, infila anche l’and one per il 63-81. A due liberi di Tavernelli, risponde un grande Sokolowski in questo ultimo parziale per il 65-85. Ancora una volta la formazione di casa segna a gioco fermo con Daum e Filloy, ma l’ottava tripla di Dimsa annulla i punti recuperati ottenendo il 68-88. A Filloy dall’arco e Cain, replica Jones con la tripla (17esima per Treviso) per il 73-91. Daum e Cain riavvicinano, ma i liberi di Bortolani sul tentativo di stoppata da parte dello stesso Daum portano il punteggio finale sul 77-92. Ottima prova di squadre per Treviso Basket che tornerà, quindi, a giocare sabato 2 ottobre alle ore 19.00 per il derby nella seconda giornata di regular season in casa con la Reyer Venezia. Ancora disponibili gli ultimi abbonamenti per la stagione 2021/22 su trevisobasket.it (sezione “Biglietteria”), vivaticket.it oppure presso i punti vendita Vivaticket e la palestra di Sant’Antonino fino a martedì.

BERTRAM: Wright 12 (2/8, 1/2), Filloy 7 (1/5, 1/6), Macura 1 (0/1, 0/1), Daum 15 (4/7, 1/2), Cain 16 (7/11 da 2); Cannon 4 (1/1 da 2), Tavernelli 2, Sanders 0 (0/1, 0/2), Mascolo 17 (8/13, 0/3), Severini 3 (1/3 da 3). Ne: Semeghini, Mobio. All.: Ramondino

NUTRIBULLET: Russell 16 (4/7, 1/2), Bortolani 7 (0/1, 2/6), Dimsa 28 (2/4, 8/10), Akele 2 (1/1, 0/4), Jones 10 (3/4, 1/2); Casarin 0 (0/1 da 3), Chillo 8 (2/2, 1/2), Sims 4 (2/4, 0/1), Sokolowski 17 (2/4, 4/4). Ne: Poser, Faggian. All.: Menetti

Fonte: ufficio stampa Treviso Basket