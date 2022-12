Tutto il disappunto di Luka Doncic per l’espulsione contro Minnesota

Momento difficile per i Dallas Mavericks e Luka Doncic. Contro i Minnesota Timberwolves è arrivata la quinta sconfitta nelle ultime sette partite.

Serata da dimenticare per Doncic che chiude con soli 19 punti (minimo stagionale) e un modesto 5/17 al tiro ma soprattutto viene spedito negli spogliatoi nel corso del terzo quarto.

Dopo aver richiesto un fallo (che non c’era) lo sloveno ha preso un tecnico e mentre camminava a gioco fermo gliene è stato fischiato un altro. Stessa sorte per il coach Jason Kidd che ha seguito la sua star negli spogliatoi.

A fine gara Doncic ha commentato molto chiaramente la decisione.

Probabilmente mi meritavo il primo tecnico ma di sicuro non il secondo, è stato troppo. Sono sincero, il primo ci stava ma quello successivo assolutamente no, sono rimasto sorpreso quando mi hanno espulso.

Kidd di fatto ha scelto di non commentare: “Preferisco non dire nulla, già questa espulsione mi costerà un bel po’ di soldi, non vorrei tirarne fuori altri”.