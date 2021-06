Tutto semplice per la Slovenia di Doncic contro l’Angola: +50

La Slovenia per qualche tratto ha rischiato di doppiare l’Angola nel suo esordio al Preolimpico di Kaunas. Alla fine i balcanici non ce l’hanno fatta, ma hanno rifilato agli avversari un sonoro +50 (68-118). Tra i protagonisti dell’incontro c’è stato ovviamente Luka Doncic, in campo per ovvie ragioni solo 17′ con 13 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. La Slovenia ha però mandato in doppia cifra ben 8 degli 11 giocatori utilizzati, con 16 punti del top scorer Zoran Dragic, 13 di Vlatko Cancar e 12 a testa per Mike Tobey e Luka Rupnik.

La partita come detto non è mai stata in discussione, con gli sloveni già sul 9-33 dopo 10′. Di fatto solo l’ultimo quarto, quando la gara era ormai chiusa da parecchio, c’è stato equilibrio. Per l’Angola 15 punti di Yanick Moreira. La formazione africana, complice anche il KO di ieri contro la Polonia, è quindi la prima squadra eliminata dal Preolimpico. Al secondo turno passano Polonia e appunto Slovenia, che domani si affronteranno per il primo posto nel girone.

