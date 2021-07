Italia – Repubblica Dominicana 79-59

(22-14; 20-16; 24-8; 13-21)

La Repubblica Dominicana è stata in gara circa un tempo contro l’Italia perché i nostri ragazzi hanno difeso benissimo mentre in attacco Fontecchio e Tonut hanno sempre (o quasi) fatto canestro. Adesso bisogna aspettare l’avversaria, sperando nel miracolo di Porto Rico contro la Serbia.

L’inizio di partita non è bellissimo perché ci sono tantissimi errori da entrambe le parti e al primo giro di boa siamo in vantaggio 9 a 6. Meo Sacchetti decide di affidarsi a Nico Mannion e anche oggi il suo contributo si vede su entrambe le metà campo: punti e grande difesa sugli esplosivi giocatori caraibici. 20 a 12 Azzurri a 90 secondi dal suono della prima sirena. Anche Amedeo Tessitori si iscrive alla partita e il suo 2/2 dalla lunetta permette all’Italia di chiudere sopra di 8, 22 a 14, al primo intervallo obbligatorio della contesa.

L’avvio di secondo periodo è a fortissime tinte azzurre, con l’Italia che arriva anche a +13 (33 a 20) a 4 minuti e mezzo dall’intervallo lungo. I dominicani però sono una squadra che si può accendere da un momento all’altro e riescono a rientrare a due possessi di distanza nel corso della seconda metà del secondo periodo. Fontecchio e Polonara però sono caldissimi e negli ultimi due possessi offensivi realizzano due triple, regalando un nuovo +12 Italia, che è anche il risultato finale al 20′, 42 a 30.

Al ritorno dagli spogliatoi c’è solo una squadra in campo e per fortuna nostra è l’Italia: 11 a 2 di parziale e +21 a 16 minuti dal termine della contesa. La gara è sostanzialmente finita perché l’Italia tocca anche il +30 e all’ultimo intervallo obbligatorio della contesa siamo sul 66 a 38. Importante il ritorno in campo di Alessandro Pajola, sia per i suoi canestri sia per la sua difesa sugli esterni caraibici, che sarà ancor più importante in un’ipotetica finale contro la Serbia.

Gli ultimi 10 minuti sono realmente garbage time, con i dominicani che riescono a migliorare il passivo e con coach Meo Sacchetti che può dare campo a chi ha giocato poco nel corso dei primi tre quarti. Alla fine Italia batte Repubblica Dominicana 79 a 59.

Italia: Abass 3, Moraschini 2, Ricci 2, Spissu 3, Vitali 8, Fontecchio 17, Mannion 8, Melli 5, Pajola 6, Polonara 9, Tessitori 2, Tonut 14. All. Meo Sacchetti.

Repubblica Dominicana: Francis Ramirez 12, Martinez 3, Mendoza 4, Nunez Castillo 0, Solano 6, Araujo 4, Feliz Sarita 4, Henriquz 10, Liz 4, Rojas 2, Santos 4, Torres Cuevas 6.

Qui le statistiche complete della gara.

Immagine in evidenza: www.fiba.com