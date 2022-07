Tweet sibillino di Pablo Laso sul suo esonero da coach del Real Madrid…

Dopo le ore movimentate successive all’annuncio del Real Madrid e alla decisione di separarsi da Pablo Laso, l’esperto coach ha pubblicato un messaggio sui social media in cui dice che potrebbe sfidare i problemi medici rilevati nel comunicato stampa di lunedì.

“Sono felice di condividere con tutti voi che ho piena ed espressa conferma da parte dei medici che mi hanno curato che posso allenare qualsiasi club di basket a livello professionistico”, ha scritto su Twitter.

Feliz de compartir con todo el mundo que tengo la confirmación plena y expresa de los médicos que me han atendido de que puedo entrenar profesionalmente a cualquier club de baloncesto. — Pablo Laso (@pablolaso) July 5, 2022

Pablo Laso, 54 anni, ha confermato i rumors sulla ricezione dell’autorizzazione medica per riprendere la sua carriera di allenatore. I Blancos si sono separati da lui, citiamo testualmente, “esclusivamente per ragioni mediche” dopo aver consultato medici e specialisti di cardiologia.

Il coach ha subito un infarto all’inizio dei playoff della Liga Endesa che lo ha costretto a stare in ospedale per un paio di giorni. E naturalmente anche out per il resto della stagione ACB 2021-22. Non avendo l’autorizzazione per tornare al suo ruolo abituale, era presente e festeggiato insieme ai giocatori quando la squadra guidata dall’assistente, Chus Mateo, ha sconfitto i rivali del Barcelona in Gara-4 della serie al meglio delle cinque per vincere il campionato nazionale per la 36a volta nella storia della squadra.

Stiamo a vedere se già quest’estate qualche altra squadra europea punterà su Laso oppure si riposerà una stagione così da tornare in sella l’anno prossimo.

