Qualche giorno fa Meyers Leonard è finito nell’occhio del ciclone per degli insulti antisemiti pronunciata durante una live su Twitch.

Le parole del giocatore hanno causato la veemente reazione dei Miami Heat (che nelle scorse ore l’hanno spedito a Oklahoma City), oltre alla ferma condanna da parte degli ormai ex compagni di squadra e una sanzione emessa dalla NBA.

Twitch aveva sospeso l’account di Leonard per una settimana ma ieri lo ha sbloccato, restituendogli la possibilità di tornare a trasmettere. Per ora il lungo, out per infortunio fino al termine della stagione, non si è ancora fatto rivedere in diretta.

Meyers Leonard has officially been unbanned on Twitch 1 week after his slur during a Warzone game

He’s also still an investor in FaZe Clan

— Jake Lucky (@JakeSucky) March 17, 2021