Twitter è letteralmente impazzito dopo il career-high da 62 punti di Steph Curry

Dopo i 62 punti di Stephen Curry, giocatori, tifosi e giornalisti si sono riversati su Twitter per ricordare a tutti che la star dei Golden State Warriors è ancora il più grande tiratore di tutti i tempi.

Il punteggio di Curry nella vittoria per 137 a 122 sui Portland Trail Blazers è il suo record in carriera. L’analista NBA Stephen A. Smith ha espresso il suo entusiasmo per il traguardo di Curry, sottolineando che non vede l’ora del ritorno di Klay Thompson.

“Come ho già detto in molte, molte occasioni: stiamo assistendo al più grande tiratore nella storia dell’umanità. Punto! Non vedo l’ora che lui e Klay si riuniscano”.

“Un career-high da 62 punti per Steph Curry! Sta ANCORA dimostrando di essere il più grande tiratore che abbiamo mai visto e un candidato MVP insieme a LeBron, AD, KD, Kyrie, Luka Doncic, Kawhi e Giannis!”.

I tweet sarebbero tantissimi e perciò sono impossibili da riunire in un unico articolo.

