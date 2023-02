Tyler Dorsey, ora ci siamo per il ritorno in EuroLega

Un paio di mesi fa i Dallas Mavericks avevano tagliato Tyler Dorsey, che con i texani aveva un two-way contract. Per un paio di giorni si era parlato di un ritorno dell’esterno ellenico in EuroLega, ma alla fine Dorsey aveva deciso di non mollare e firmare un contratto con i Texas Legends, affiliata dei Mavs in G-League. Nella Lega di sviluppo in queste settimane il giocatore ha mantenuto 18.9 punti di media in 12 partite, ma da parte di Dallas non c’è stata alcuna chiamata.

Così i Legends hanno tagliato Dorsey nelle scorse ore, permettendogli di tornare finalmente in Europa, dove nelle scorse due stagioni è stato tra le migliori guardie del continente. Nel giro di pochissimo, Tyler Dorsey avrebbe trovato l’accordo con il Fenerbahçe, come riportato da Eurohoops. Il greco dovrebbe firmare un contratto di un anno e mezzo con opzione sulla stagione 2024-25. Il giocatore dovrebbe guadagnare circa 200.000 dollari al mese garantiti fino al 2024, quindi oltre 2 milioni di dollari nella prossima stagione.

Foto: FIBA