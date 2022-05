Tyler Herro ha vinto il Sesto Uomo dell’Anno NBA 2021-22

I Playoff sono sempre più nel vivo e i premi individuali della stagione regolare ancora da assegnare sono progressivamente meno. Nella notte è stato annunciato anche il vincitore del Sesto Uomo dell’Anno: Tyler Herro, che ha prevalso nettamente su Kevin Love e Cam Johnson.

Herro, alla sua terza stagione in NBA, ha mantenuto 20.7 punti di media in uscita dalla panchina, con 5.0 rimbalzi e 4.0 assist. La guardia dei Miami Heat, primi ad Est e al momento avanti 1-0 contro Philadelphia in Semifinale di Conference, ha ricevuto 96 voti su 100 per il primo posto (i restanti 4 sono stati divisi tra Love, 3, e Johnson, 1).

A lot of major steps taken professionally and personally – this season has been bigger than the award for @raf_tyler [SOUND UP] #6MOTYLER pic.twitter.com/A02dgTZCAK

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 3, 2022