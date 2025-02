Tyler Herro ha vinto lo Starry Three-Point Contest 2025

Tutti aspettavano Damian Lillard, alla ricerca del Three-peat allo Starry Three-point Contest, invece la gara del tiro da tre punti di quest’anno è stata vinta da Tyler Herro. Il giocatore dei Miami Heat, che sarà anche All-Star per la prima volta in carriera, ha vinto battendo in finale Darius Garland e Buddy Hield che nel primo round aveva totalizzato la bellezza di 31 punti. Con quel punteggio, Hield ha pareggiato il record di Steph Curry e Tyrese Haliburton nella competizione non riuscendo comunque a vincere.

Ad Herro sono bastati 24 punti in finale: Garland ha fatto malino nel round decisivo, mentre Hield ha pagato un pessimo avvio ed ha perso per un solo tiro, arrivando a 23 punti. Per il giocatore degli Heat è il primo successo nella competizione. L’attesissimo Lillard è invece stato eliminato al primo round con un punteggio di 18, non abbastanza per accedere alla finale.