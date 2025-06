Tyrese Haliburton ha giocato una delle PEGGIORI partite di sempre alle NBA Finals

In Gara-5 gli Oklahoma City Thunder hanno preso il vantaggio per la prima volta in questa serie, portandosi sul 3-2 contro gli Indiana Pacers. Merito della coppia Jalen Williams – Shai Gilgeous-Alexander, autori complessivamente di 71 punti. Ma anche demerito di Tyrese Haliburton, anzi: ha quasi del miracoloso che i Pacers, con la propria star in quelle condizioni, siano riusciti a rimontare e tornare in partita fino a metà dell’ultimo quarto.

Haliburton ha giocato 34′, segnando 4 punti con 7 rimbalzi e 6 assist, ma perdendo anche 3 palloni e commettendo 3 falli. Una prestazione ancora più negativa se includiamo il tabellino di tiro: 0/6 dal campo e 0/4 da tre punti, con gli unici canestri della sua gara che sono arrivati a cronometro fermo. Il playmaker dei Pacers, che nelle precedenti 3 partite era stato tra i migliori (in Gara-1, pur in disparte nell’ultimo periodo, era riuscito a segnare il game-winner per l’iniziale vantaggio di Indiana), ha firmato una vera e propria disasterclass.

Tyrese Haliburton è infatti diventato l’unico giocatore All-NBA a chiudere una partita con 0 tiri segnati dal campo dal 1958 ad oggi. Non solo: nessun giocatore che sia rimasto in campo almeno 30′ nella storia delle Finals aveva mai terminato la propria gara con 0 tiri segnati, 0 recuperi, 0 stoppate e almeno 3 palle perse. In questi Playoff, è la terza volta che Haliburton non riesce ad andare in doppia cifra: era capitato in Gara-3 contro Cleveland (4 punti, 2/8 dal campo) e in Gara-5 contro New York (8 punti, 2/7 dal campo), in entrambe le occasioni Indiana aveva perso.

La stella di Indiana aveva comunque delle attenuanti, almeno parziali: nel corso del primo tempo Haliburton ha subito un infortunio al polpaccio che, seppur non lo abbia messo KO del tutto, lo ha limitato nel proseguo della partita. In conferenza stampa comunque il giocatore ha escluso una possibile assenza nella decisiva Gara-6.