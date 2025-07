Tyrese Haliburton salterà tutta la stagione NBA 2025-26

La notizia è ora ufficiale e arriva come una doccia fredda per i tifosi degli Indiana Pacers: Tyrese Haliburton salterà l’intera stagione NBA 2025-26 a causa della rottura del tendine d’Achille destro subito in Gara-7 delle NBA Finals. L’infortunio è uno dei più temuti nel basket professionistico e costringerà il talento americano a un lungo stop.

Era il primo tempo di Gara‑7 quando Haliburton, dopo un cambio di direzione in transizione, si è accasciato a terra senza contatto, portandosi subito la mano alla caviglia e gridando di dolore. Nonostante il dolore, Haliburton è rimasto negli spogliatoi per spronare i compagni. L’intervento chirurgico, eseguito il 23 giugno alla Hospital for Special Surgery di New York, è perfettamente riuscito, ma i tempi di recupero stimati sono di almeno 10-12 mesi.

Nelle scorse ore, il presidente delle operazioni Kevin Pritchard ha confermato che Haliburton salterà l’intera prossima stagione, evitando qualsiasi forzatura sul rientro: “Non metteremo a rischio il futuro di Tyrese. Siamo certi che tornerà più forte di prima, ma la priorità è una completa guarigione. Non giocherà nel 2025-26”.

La prossima rischia di essere una stagione durissima per i Pacers, che da finalisti NBA hanno perso in un sol colpo Haliburton e Myles Turner, quest’ultimo passato ai Milwaukee Bucks in free agency. Nei giorni scorsi Indiana aveva per questo chiuso una trade con Memphis per prendere Jeff Huff, centro da 6.9 punti di media nella scorsa stagione.