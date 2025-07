Tyrese Haliburton torna a parlare del suo terribile infortunio

Tyrese Haliburton si è rotto il tendine d’Achille all’inizio di gara 7 delle NBA Finals tra i suoi Indiana Pacers e gli Oklahoma City Thunder che hanno poi vinto il titolo.

La stella dei Pacers è tornata a parlare del suo terribile infortunio. Anche lui si è inserito nel dibattito relativo ai molti incidenti che stanno colpendo i giocatori. Haliburton però non pensa che la cosa sia dovuta alle troppe partite.

Quando si verificano diversi infortuni come il mio, la gente pensa di avere la risposte al problema: si gioca troppo. Io, invece, credo sia solo sfortuna, queste cose succedono senza preavviso.

L’ex Kings e Iowa State ha raccontato anche che qualche giorno fa Kevin Durant è andato a fargli visita. Dopodiché ha parlato di quando Kobe Bryant ha subito lo stesso infortunio, riuscendo però a tirare due liberi prima di lasciare il campo.

Il fatto che Bryant sia riuscito a tirare i liberi in quelle condizioni è assurdo. Quando è successo a me ho detto ai dottori: “Lasciatemi camminare, Kobe ci è riuscito. Ho provato a fare un passo ma non c’era la minima possibilità.

Nel frattempo Indiana ha ricevuto una disabled player option da 14 milioni per la prossima stagione. In questo modo, visto il grave infortunio della loro stella, i Pacers potranno spendere questa cifra per rinforzare il roster. Non è detto però che lo facciano, visto che spendendo altri 6 milioni arriverebbero alla soglia della luxury tax.