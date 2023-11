Tyrese Rice critica pesantemente l’NBA: “È come il wrestling”. Ma non per l’intensità…

L’ex stella dell’EuroLega, con un lunghissimo passato al Maccabi Tel Aviv, Tyrese Rice, ha avuto parole dure dopo aver visto le partite NBA di ieri sera.

Tyrese Rice ha pubblicato un paio di post su X, sostenendo che è difficile guardare l’attuale basket NBA.

“L’NBA è così difficile da guardare, eppure mi siedo qui e faccio il tentativo”, ha scritto Rice. “Tiri senza costruzione. Lamentele su OGNI possesso. Nessuna fisicità nel gioco. Le stelle non commettono mai fallo ma tirano un sacco di liberi. Non c’è mai un gioco fisso. Solo un gruppo di ragazzi super talentuosi e abili nel buttare la palla dentro al canestro”.

NBA is so hard to watch and yet I sit here and make the attempt. Wild shots. Complaining on EVERY possession. No physicality in the game. Stars never foul but shoot hella FTs. No set plays ever. Just a bunch of super talented and skilled guys being talented and skilled.

— Tyrese Rice (@ReseRice4) November 9, 2023