Tyrique Jones a muso duro coi tifosi del Partizan: tensione alle stelle

Tyrique Jones è sicuramente il giocatore che ha il peggiore rapporto, attualmente, con la tifoseria del Partizan Belgrado. Il lungo americano è stato additato come uno dei responsabili dell’allontanamento di Zeljko Obradovic, invece amatissimo dai tifosi serbi, e per questo nelle ultime settimane è stato fischiato. L’avversione dei tifosi del Partizan nei confronti di Jones si è sentita sia quando il giocatore era in campo, per esempio dopo alcune schiacciate, sia prima dell’ultima gara col Maccabi Tel Aviv, conclusa con un sonoro -25 in casa.

Proprio dopo la sconfitta contro il Maccabi la tensione è salita alle stelle: Jones è andato a muso duro con alcuni tifosi presenti nelle prime file, accendendo un clima già rovente. Alla fine il lungo è stato portato via dai compagni, ma sicuramente questo comportamento non ha fatto altro che amplificare la frattura.

Ci si chiede se non sia meglio per il Partizan separarsi da Tyrique Jones, anche visto il “calore” dei tifosi bianconeri che potrebbe portare a qualche spiacevole episodio. La stessa cosa se la chiede anche Tyrese Rice, MVP delle Final Four nel 2014 e ritiratosi nel 2020. L’americano, che nella sua carriera ha giocato tanti anni in EuroLega compreso in squadre con una tifoseria molto forte come ad esempio il Panathinaikos, ha scritto su X: “Devono portarlo via di lì. Dimenticatevi le partite, come può andare in giro per la città con questa tensione? Basta che si trovi in un ristorante e un tifoso esageri un po’”.