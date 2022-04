Tyronn Lue è il miglior coach della NBA, secondo LeBron James

Tyronn Lue e LeBron James hanno sicuramente un rapporto speciale. Insieme hanno vinto il primo e unico titolo NBA della storia dei Cleveland Cavaliers, facendolo in modo incredibile, rimontando da uno svantaggio di 3-1 contro gli Warriors alle Finals. Non stupisce dunque che anche a distanza di anni LeBron abbia grande considerazione del suo ex allenatore, ora sulla panchina dei Los Angeles Clippers.

Questa notte, durante la partita del Play-in tra New Orleans Pelicans e i Clippers, James ha addirittura definito su Twitter coach Lue “il miglior allenatore in circolazione”. LA ha perso il Play-in, venendo eliminata dalla post-season, ma Tyronn Lue ha tutte le attenuanti del mondo. In primis le assenze di Kawhi Leonard (assente da tutta la stagione) e Paul George (risultato positivo al Covid poche ore prima della partita).

Nota a margine. Si potrebbe imputare a LeBron di aver portato un po’ di sfortuna al suo ex allenatore, visto che questo tweet è arrivato mentre i Clippers erano a +13. Da lì in poi, un parziale di 31-14 ha ribaltato la partita, vinta da NOLA 101-105.

Simply the BEST coach in the game! ARGUE with your kids not me. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) April 16, 2022