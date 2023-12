Tyronn Lue parla delle difficoltà nel gestire “4 futuri Hall of Famer”

Tyronn Lue, capo allenatore dei Los Angeles Clippers, ha parlato delle difficoltà nel guidare una squadra composta da “4 futuri Hall of Famer”, identificati come Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook e Paul George.

Ecco cos’ha detto Lue:

“È difficile dire a 4 futuri Hall of Famer di giocare in modo diverso quando lo fanno da così tanto tempo e questa sarà la sfida per gli allenatori per tutto l’anno”.

Quando gli è stato chiesto se il compito in questione fosse più difficile del previsto, Tyronn Lue si è lasciato andare a una piccola risata.

“È stato piuttosto difficile. Ma sono fatto per questo. Amo questa squadra e amo il mio roster”.

In questo momento, i quattro giocatori sono quelli che segnano di più nei Clippers, con una media di 73 punti a partita. I Clippers affronteranno i Denver Nuggets il 7 dicembre. Attualmente hanno un record di 9-10.

Stiamo a vedere se Tyronn Lue e i Los Angeles Clippers dei “4 futuri Hall of Famer” riusciranno ad arrivare almeno alle Finals, anche se non sarà semplice con questi Denver Nuggets di Nikola Jokic e con i Boston Celtics di Jayson Tatum.

