Il 24 agosto a Riga si giocherà un match valido per le Qualificazioni ai Mondiali tra Ucraina e Italia. Naturalmente gli ucraini, purtroppo, non possono giocare a Kyiv a causa della guerra con la Russia. Il 24 agosto sarà un giorno speciale per loro perché è la Festa dell’Indipendenza ucraina dall’allora URSS e perché saranno 6 mesi esatti dallo scoppio della guerra con la Russia.

Anche Danilo Gallinari ha parlato di questa strana coincidenza, che darò certamente delle motivazioni in più all’Ucraina contro l’Italia. Qui trovate l’intervista completa al neo giocatore dei Boston Celtics realizzata dal giornalista ucraino Sergiy Cherkasov, che ha appena lanciato un nuovo canale YouTube.

“Sono certo che i nostri avversari saranno motivati ancora più del normale perché sarà un giorno molto importante per loro. Apprezzo tantissimo che questi ragazzi stiano ancora giocando a basket, nonostante la situazione che il loro Paese sta vivendo. Non so in quanti mentalmente ce la farebbero per questo motivo li rispetto davvero tanto”.

Ricordiamo che il match sarà appunto valido per le Qualificazioni Mondiali e si tratterà di un antipasto di Eurobasket perché la Nazionale con capitale Kiev giocherà contro l’Italia nel girone milanese che si disputerà al Mediolanum Forum di Assago.

Leggi anche: Gallinari sulla guerra: “Inaccettabile! Grande rispetto per gli ucraini”