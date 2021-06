Udine a un passo dalla finale: battuta ancora Scafati

Apu OWW Udine – Givova Scafati 85-79

(18-16; 20-25; 21-15; 23-23)

Udine prova sin dai primi minuti a prendere il vantaggio della gara con 6 punti consecutivi di Johnson e il canestro di Antonutti. Palermo tiene a -4 i suoi con due canestri, ma arrivano due tripla di Amato. Scafati non demorde però e con la difesa a zona, come in gara 1, mette in difficoltà i bianconeri. Con un mini parziale di 0-6 chiuso da Cucci si ritorna pari sul 18 a 18.

Rossato replica alla tripla di Nobile e nonostante 5 punti della coppia Italiano-Pellegrino, Scafati rimane in parità con i punti di Cucci e Musso. Udine prende un vantaggio sul +4 con Foulland, ma Sergio realizza 4 punti e sulla sirena dell’intervallo segna una tripla che porta sul 38-41 in vantaggio Scafati.

La partita ritorna subito in equilibrio: Foulland approfitta del quintetto piccolo di coach Finelli e realizza altri 4 punti firmando il sorpasso bianconero dopo la tripla di Musso. Per gli ospiti sale in cattedra Luigi Sergio: l’esterno di Scafati realizza 8 punti e mette in totale difficoltà la difesa avversaria.

Due triple di Amato consentono a Udine di fissare il punteggio sul 59 a 56. L’ultimo quarto vede protagonisti Dominique Johnson e Tommaso Marino: il prima realizza 8 punti, dopo due canestri da tre, così come fa il secondo. Marino infatti realizza addirittura 9 e tiene a contatto la Givova. Nel finale Cucci e Thomas riportano a -2 gli ospiti sul 79-77: Giuri va in lunetta e chiude 3/4 mentre dall’altra parte Thomas fallisce la tripla del -1 e Johnson tutto solo in contropiede chiude la partita con una schiacciata

Tabellini

Udine: Johnson 19, Deangeli, Amato 12, Schina 1, Antonutti 13, Mian 4, Foulland 8, Giuri 12, Nobile 7, Pellegrino 2, Italiano 7, Agbara n.e. All. Matteo Boniciolli

Scafati: Gaines, Musso 8, Palumbo 8, Marino 14, Thomas 14, Cervi 3, Rossato 12, Sergio 15, Benvenuti, Cucci 5. All. Alessandro Finelli

