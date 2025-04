Udine is back! Rimini è battuta e il sogno Serie A è matematico

L’Apu Udine ha battuto Rimini 95 a 86 e ha così matematicamente raggiunto il sogno di tornare in Serie A 16 anni dopo.

La formazione allenata da Adriano Vertemati ha monopolizzato il campionato da Natale in poi e ha meritatamente vinto questa Serie A2, aggiudicandosi così matematicamente la promozione in Serie A.

Ricordiamo che non sarà l’unica squadra a salire dalla Serie A2 perché anche la formazione vincitrice dei playoff salirà in Serie A, con Rimini, Cantù, Udine, Fortitudo Bologna e non solo pronte a cercare di tornare nella massima serie italiana!