Udonis Haslem e Miami ancora insieme

Udonis Haslem, alla veneranda età di 41 anni, sarà un giocatore nba anche per la stagione 2021-22.

I Miami Heat infatti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con il loro veterano, che firmerà un contratto annuale da 2.6 milioni di dollari. Giunto alla sia 19esima stagione nella lega, da quando è arrivato in nba nel 2003 non ha mai vestito una maglia diversa da quella di Miami.

Nella passata stagione Haslem ha giocato 1 sola partite su 72 di regular season, scendendo in campo per ben 3 minuti e facendosi addirittura espellere. Leggermente meglio l’anno precedente: nel 2019-20 ha fatto registrare 4 presenze totali.

Udonis Haslem will return to the Miami Heat on a one-year, $2.6M deal for his 19th NBA season with the franchise, source tells @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2021