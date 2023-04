Udonis Haslem non segnava così tanti punti dal 2009

Questa sera si è giocata l’ultima partita di Udonis Haslem in stagione regolare. Il veterano dei Miami Heat, quasi 43 anni, nei mesi scorsi aveva anticipato che a fine stagione si sarebbe ritirato e difficilmente vedrà il campo nella post-season, che la sua squadra affronterà a partire dal Play-in contro Atlanta. Haslem è stato celebrato in diversi modi nel corso della partita, prima della palla a due sul parquet è stata portata una sedia a dondolo personalizzata, donata goliardicamente al veterano da parte di Bam Adebayo.

Poi la partita, il derby della Florida contro Orlando, è iniziata e, diversamente dal solito, ad Haslem è stato concesso tanto spazio. Il lungo è stato in campo 25 minuti, segnando 24 punti. Era dal 14 novembre 2009 che Haslem non segnava così tanti punti, allora mise a segno il suo career-high con 28 punti. Nel primo tempo è riuscito anche a schiacciare in contropiede, su un alley-oop.

Data l’età avanzata, Udonis Haslem ha giocato pochissime partite negli ultimi anni, solo 64 dalla stagione 2016-17, diventando quasi un membro dello staff di coach Spoelstra e un rispettatissimo uomo-spogliatoio.