Ufficiale: Alex Tyus è un nuovo giocatore del Real Madrid

Il Real Madrid occupa attualmente il secondo posto nella Regular Season di EuroLeague con 12 vittorie e 5 sconfitte, alle spalle di un lanciatissimo CSKA Mosca e nella giornata di oggi ha ufficializzato un colpo sotto canestro: alla corte di coach Pablo Laso arriva Alex Tyus.

Tyus, classe 1988, è un lungo capace di grandi giocate difensive: dopo una carriera in giro per l’Europa, compresa una stagione in Italia a Cantù, ha trascorso la prima parte della stagione al Galatasaray tenendo medie di 8.3 punti e 3.7 rimbalzi in Basketball Champions League.

🤝 El @RMBaloncesto ha llegado a un acuerdo con @AlexTyus23, pívot procedente del Galatasaray. El jugador queda vinculado al club hasta el final de esta temporada.#RMBaloncesto | #WelcomeTyus pic.twitter.com/4jpaUYevMt — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 5, 2021

