Ufficiale: Andrea Ancellotti rescinde con la Pallacanestro Brescia

Germani Brescia comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Andrea Ancellotti.

Ad Andrea (1.4 punti e 2.0 rimbalzi di media a partita in campionato, 1.4 punti e 1.2 rimbalzi di media a gara in EuroCup) vanno il ringraziamento per l’impegno mostrato nel periodo trascorso alla Germani Brescia e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Brescia

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.