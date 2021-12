Ufficiale: Ben Bentil è un nuovo giocatore di Milano

La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver raggiunto un accordo con Ben Bentil, nato a Sekondi, Ghana, il 29 marzo 1995, 2.04 di statura, ala-centro, proveniente dal Bahçeşehir Koleji di Istanbul, nelle due stagioni precedenti al Panathinaikos. “L’innesto di Ben Bentil ci permette di aggiungere alla nostra squadra un giocatore giovane, atletico, versatile, con esperienza di EuroLeague che ci potrà essere utile in modi differenti”, dice il general manager Christos Stavropoulos. “Ricevere la chiamata di un club di questo livello, poterlo aiutare a raggiungere i traguardi che intende raggiungere rappresenta già una fortuna. Per me personalmente si tratta di una grande opportunità che intendo sfruttare al meglio, contribuendo per quanto possa fin dal primo momento”, dice Bentil.

LA CARRIERA – Ben Bentil ha cominciato a giocare in Ghana e attraverso l’Associazione Hoops Care a 15 anni si è trasferito negli Stati Uniti per frequentare la Haverford School in Pennsylvania e successivamente la St.Andrew’s School nel Delaware. Nel 2014 si è trasferito al Providence College. Nel secondo anno ha segnato 21.1 punti di media e ha guidato la Big East conference in punti per gara, canestri e tiri liberi segnati, oltre a conquistare 7.7 rimbalzi per gara. E’ stato nominato Giocatore più Progredito e primo quintetto All-Big East. Ha avuto un massimo di 42 punti, contro Marquette. Nel 2016, con due anni di anticipo, si è dichiarato per i draft NBA ed è stato selezionato dai Boston Celtics con il numero 51. Ha avuto successivamente esperienze a Indiana e Dallas nella NBA, a Fort Wayne nella G-League, Xinjiang in Cina, a Chalon in Francia, Bilbao in Spagna. Nel 2018/19 al Peristeri Atene ha segnato 12.5 punti per gara con 6.7 rimbalzi di media. Nel 2019, è passato al Panathinaikos dove in due anni ha giocato 54 partite di EuroLeague con 258 punti segnati e 128 rimbalzi catturati. Nel 2021 ha vinto sia la Coppa di Grecia che il campionato greco con il Panathinaikos (28 punti in Gara 3 della finale contro il Lavrio). Quest’anno stava giocando nel Bahçeşehir Koleji, in Turchia, con 12.0 punti e 4.4 rimbalzi di media.

NOTE – Bentil è stato nel 2017, quando giocava a Dallas, il primo giocatore nativo del Ghana a debuttare in una partita NBA.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano