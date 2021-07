Ufficiale: Brian Sacchetti è il colpo di mercato di Treviglio

Decolla il mercato estivo della Blu Basket 1971 con BRIAN SACCHETTI. È stato, infatti, raggiunto l’accordo la forte ala trentacinquenne, reduce dai playoff giocati con la Scaligera Verona, ma con un recentissimo passato in Serie A e in Nazionale. Ala di 2 metri, 100 kg, Brian ha terminato la stagione regolare in Serie A1 con la Germani Brescia, segnando una media di 5.7 punti e 3.3 rimbalzi, dopo di che a maggio si è accasato a Verona per rinforzare i gialloblu nella disputa dei playoff. Sacchetti, figlio di MEO coach della Nazionale Italiana che partecipa alle OLIMPIADI DI TOKIO, è un giocatore duttile in quanto può essere utilizzato in più ruoli per la grande intelligenza in campo.

«Sacchetti è stato da subito al centro dei nostri pensieri e in cima alle preferenze. Brian è l’elemento ideale, nel pieno della maturità cestistica, perché è l’emblema del giocatore di squadra con qualità tecniche indiscutibili. Inseriamo nel roster un atleta di grande esperienza vista la sua lunga carriera ad alto livello». Euclide Insogna

«Innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente e tutti i soci per l’opportunità di poter far parte di un progetto importante come quello della Blu Basket: non vedo l’ora di cominciare. Inoltre vorrei ringraziare coach Carrea e cercherò, col lavoro quotidiano, di ripagare la fiducia che mi ha dato. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura e, come sempre, darò tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi». Brian Sacchetti

