Ufficiale: Cremona-Milano rinviata a data da destinarsi causa neve e nuova partita su Eurosport 2

Il Presidente della LBA Umberto Gandini, preso atto di quanto rappresentato dalla società A|X Armani Exchange Milano, tuttora bloccata a seguito della gara disputata in Eurolega venerdì 8 gennaio, in merito alle avverse condizioni metereologiche nella città di Madrid e alla conseguente impossibilità di far rientro in Italia in tempo utile per la disputa della quindicesima giornata della Serie A UnipolSai, dispone che la gara Vanoli Basket Cremona – A|X Armani Exchange Milano in programma domenica 10 gennaio 2021 venga rinviata.

Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.

Dispone inoltre la nuova programmazione televisiva della seguente gara della Serie A UnipolSai:

Domenica 10/01/2021

Fortitudo Lavoropiù Bologna – Allianz Pallacanestro Trieste ore 17:30 Eurosport 2 e Eurosport Player

