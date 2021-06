Ufficiale: dopo cinque stagioni Matteo Da Ros lascia la Pallacanestro Trieste

Allianz Pallacanestro Trieste comunica di avere esercitato la clausola d’uscita dal contratto con Matteo Da Ros.

L’Allianz Pallacanestro Trieste saluta Matteo Da Ros che dal 2016 ha vestito i colori biancorossi, con orgoglio. Le strade di Teo e della società si separano, ma la stima per un giocatore che, dal suo primo anno a Trieste ha dimostrato attaccamento per la maglia e abnegazione in campo, rimarrà immutata.

Protagonista al suo secondo anno della promozione in Serie A e della conquista della Supercoppa LNP, ha poi difeso i colori della squadra per altre 3 stagioni centrando con i suoi compagni due qualificazioni ai playoff oltre alle Final Eight di Coppa Italia.

Un giocatore dall’IQ cestistico elevato che a Trieste ha saputo esprimere la sua miglior pallacanestro.

Con grande affetto la società augura a Teo di poter continuare al meglio la sua carriera.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004