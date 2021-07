Ufficiale: Ekpe Udoh firma un contratto biennale con la Virtus Bologna

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2023 con Ekpe Udoh.

Le dichiarazioni del Direttore Generale delle V Nere Paolo Ronci: “Al termine di una trattativa complicata dalla presenza di interesse da parte di squadre di EuroCup e Euroleague, Ekpe Udoh ha scelto di approdare alla Virtus Segafredo. Giocatore da 400 partite NBA ed un biennio europeo al Fenerbache, coronato da una Euroleague vinta da MVP, oltre ai due titoli nazionali nella BSL turca, porta al roster un ulteriore grande contributo di mentalità vincente ed esperienza ai massimi livelli. Diamo il benvenuto ad Ekpe, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023.”

Centro di 208cm, Ekpe Udoh nasce ad Edmond il 20 maggio 1987.

College tra Michigan Wolverin e Baylor Bears.

Al Draft NBA viene selezionato al primo giro come sesta scelta assoluta dai Golden State Warriors.

Debutta in NBA con i Golden State Warriors per poi passare ai Milwaukee Bucks e successivamente ai Los Angeles Clippers.

Nel 2015 il suo arrivo in Europa al Fenerbahce, dove in due stagioni conquista due campionati turchi, due Coppe di Turchia, una Coppa del Presidente ma soprattutto la vittoria dell’Eurolega nella Final Four di Istanbul del 2017 contro l’Olympiakos. In quella finale Udoh, dopo essere stato inserito nel miglior quintetto dell’Eurolega, vince anche il titolo di MVP.

I titoli vinti in Europa valgono il ritorno in NBA tra le fila degli Utah Jazz, dove resta fino al 2019.

Nelle ultime due stagioni il centro statunitense con cittadinanza nigeriana ha giocato nel ricchissimo campionato cinese, prima con i Beijing Ducks poi con i Beijing Fighters.

Capitolo Nazionale: Udoh debutta con la selezione maggiore nigeriana nel 2015, nel 2019 ha partecipato ai Mondiali in Cina e farà ora parte della spedizione olimpica bianco-verde che scenderà in campo a Tokyo affrontando nel girone proprio l’Italbasket.

