Ufficiale: Fortitudo Bologna, la prima aggiunta è Geoffrey Groselle

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Geoffrey Groselle. Nato a Dallas il 12 febbraio 1993, centro mancino di 213 cm, Groselle è cresciuto cestisticamente nella Plano West Senior High School e ha militato nella NCAA, per un quadriennio, con i Creighton Bluejays, collezionando numeri sempre in costante crescita e ottenendo diversi riconoscimenti accademici. Groselle ha, poi, iniziato la carriera da giocatore senior trasferendosi subito in Europa. Nel biennio 2016/18, ha militato nella Bundesliga tedesca, con le maglie del Braunschweig e del Bremerhaven.

Nell’estate 2018, Groselle ha giocato in Kazakistan, con la maglia dell’Astana, nel campionato nazionale e nella VTB United League. Nel torneo kazako, ha collezionato una media di 14,1 punti e 7,1 rimbalzi, conquistando il titolo nazionale. Nella VTB United League, tra stagione regolare e playoff, ha mantenuto una media di 12,1 punti e 6,2 rimbalzi

Nella stagione 2019/20, Groselle ha firmato con l’Orléans Loiret, squadra della LNB Pro A francese mentre, nell’ultima stagione agonistica, ha giocato in Polonia e, nuovamente, nella VTB United League, con la maglia dello Stelmet Zielona Góra. Nel massimo campionato polacco (nel quale è stato eletto MVP della regular season), Groselle ha realizzato 17,2 punti e catturato 8,3 rimbalzi a partita. Numeri molto positivi anche per la stagione disputata In VTB United League, ad una media di 14,7 punti e 6,3 rimbalzi a partita. Da rimarcare le eccellenti prestazioni fornite da Geoffrey, ad esempio, negli incontri che lo hanno visto opposto a squadre che hanno militato nell’ultima edizione dell’Eurolega, con i 27 punti segnati al Khimki e i 23 realizzati contro lo Zenit San Pietroburgo.

Con la maglia della Nazionale statunitense, Groselle è stato convocato ai Giochi Panamericani disputati, nel 2019, a Lima, in Perù.

Nella partita che metteva in palio la conquista della medaglia di bronzo, contro la Repubblica Dominicana, Groselle ha segnato 18 punti e catturato 10 rimbalzi.

Per Geoffrey, ora, ecco spalancarsi le porte del campionato italiano, per mettere a disposizione della Fortitudo la sua grande stazza e la sua voglia di imporsi anche nella nostra serie A.

Fonte: ufficio stampa Fortitudo Bologna