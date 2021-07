Ufficiale: Gabriele Procida approda alla Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver sottoscritto un accordo pluriennale con l’atleta Gabriele Procida.

Nato a Como il 1° giugno 2002, guardia/ala di 2 metri, Procida è uno dei prospetti più cristallini e talentuosi dell’intero panorama cestistico italiano. Cresciuto nel vivaio di Cantù, ha esordito in serie A con i brianzoli all’età di soli 17 anni, palesando da subito una qualità complessiva di assoluto livello e continui, progressivi miglioramenti.

Nell’ultimo campionato di serie A, Gabriele è stato capace di ritagliarsi spazio e minuti importanti, giocando 30 partite e chiudendo alla media di 6,4 punti e 2,6 rimbalzi in 15,5 minuti, con il 39% al tiro da tre punti. Le prestazioni fornite da Procida gli sono, naturalmente, valse anche le prime convocazioni con la maglia della Nazionale. In seguito alle esperienze con l’Italia Under 16 e Under 18, Gabriele ha debuttato con la maglia della Nazionale maggiore il 19 febbraio 2021, contro l’Estonia, in occasione delle partite di qualificazione ai Campionati Europei del 2022. E solo due giorni più tardi (senza far trasparire quanto sia emozionante per un ragazzo di 19 anni giocare a certi livelli), ha segnato 10 punti, conquistato 3 rimbalzi e servito 2 assist, nel match vinto contro la Macedonia del Nord.

Giocatore già osservato, nell’ultima stagione agonistica, da diversi scout anche della NBA, Procida porterà alla Fortitudo freschezza, fisicità, atletismo e tanta voglia di crescere ancora, sotto l’ala protettrice di coach Jasmin Repesa.

Fonte: ufficio stampa Fortitudo Bologna